İş insanı Mehmet Balduk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın önde gelen sanayicilerinden Mehmet Balduk, Datça’da geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Balduk, kent sanayisinin gelişmesi için önemli atımlar gerçekleştirmiş, kentin 5084 sayılı teşvik yasasına dahil edilmesini sağlamıştı.



1956 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Mehmet Balduk ilk ve orta öğrenimini Adana Çukurova Koleji, lise öğrenimini ise Kahramanmaraş lisesinde tamamladı. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. 1987-1991 ve 1991-1992 yılları arasında Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Balduk, 1995- 2011 yılları arasında da 16 yıl Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.

2000- 2005 yılları arasında da TOBB Başkan Vekilliği görevinde bulunan Balduk, 1997 yılında Akedaş’ın kurulmasına önderlik etmiş ve 1997-2011 yılları arasında Akedaş Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Nazar Tekstil AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Balduk evli ve 2 çocuk babasıydı.

Balduk’un cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar, netleştikçe paylaşılacak.

DÜNYA Ailesi olarak Mehmet Balduk’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, tüm Kahramanmaraş'a ve iş camiasına başsağlığı diliyoruz.