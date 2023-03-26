İş insanı Safa Calayır hayatını kaybetti

Öztiryakiler Ailesi tarafından yapılan açıklamada; Safa Calayır’ın cenazesinin 26 Mart Pazar günü (bugün) Ataköy 5. Kısım Camii’nde öğle namazına müteakip kaldırılacağı bilgisi verildi.

Safa Calayır kimdir?

1953 yılında Gerede’de doğan Safa Calayır, 1974 yılında İTÜ Makine Fakültesi’nden mezun oldu. Boğaziçi Makine Fakültesi’nde master eğitimini tamamlayan Calayır, 1976 yılında Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1976-1977 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadi Ensitütüsü’ne devam eden Safa Calayır, 1974 -1980 yılları arasında Çelik Endüstrisi T.A.Ş grubunda işletme mühendisi, işletme müdürü ve fabrika müdürü olarak çalıştı. 1980-1982 yılları arasında Özalçelik A.Ş.'de kurucu ortak ve genel müdür olarak çalışan Calayır, 1982-1990 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda yatırım uzmanı ve yönetici olarak görev yaptı. 1990-1992 yılları arasında Sümerbank Holding'de yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak çalışan Calayır, Öztiryakiler Madeni Eşya San.ve Tic. AŞ’de Genel Koordinatör ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

Öztiinox - Rusya Ltd.Şti., Öztiryakiler -Blanco Mutfak Ürünleri San.ve Tic. AŞ., Öztiryakiler Dış Tic. A.Ş.'lerinde kurucu ortak ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenen Safa Calayır, evli ve 2 çocuk babasıydı.