İş seçen yapı denetim kuruluşlarına karşı yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğle yapı denetim sisteminin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda görevlendirildiği işlerin sözleşmesini imzalamaktan kaçınan yapı denetim kuruluşlarına verilen sıralamadan çıkarılma cezası 60 günden 90 güne yükseltildi.

Yardımcı eleman ruhsat aşamasında görevlendirilecek

Yeni düzenlemeyle, yardımcı kontrol elemanının elektronik dağıtım sonrasında 8-11 iş günü içinde görevlendirilmesi zorunluluğuna da son verildi. Bu zorunluluk iş atandığında değil ruhsat aşamasına gelindiğinde uygulanacak.

RES yatırımlarını hızlandıran adım

Tebliğ kapsamında, rüzgar enerji santrali (RES) yatırımlarının hızlanması ve ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili de denetim kolaylığı getirildi. Acele kamulaştırma kararı alınmış ve mahkeme tarafından "el atma" kararı verilmiş bir bölgedeki RES yapılarının "küme yapı" olarak, tek bir denetim firmasına atanmasının önü açıldı.