İş yerlerindeki İSG hizmetlerine dair yönetmeliklerde değişiklik

"Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yönetmelik değişikliklerine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan, gelişen ihtiyaçlara yönelik politikaları hayata geçirdiklerini, çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini öncelediklerini kaydetti.

Yapılan değişiklikler

Bakan Işıkhan, "50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için alınması gereken eğitimlerin yaygınlaşmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim sonunda yapılan tek sınav şartını kaldırdıklarını ve eğitim içeriğinde her ders sonunda test yapılmasını sağlayarak eğitimin etkinliğini artırdıklarını vurgulayan Işıkhan, "Sınav şartının kaldırılması nedeniyle daha önce sınava katılım hakkı belgesi almış adayların Eğitimi Tamamlama Belgesini 31 Aralık 2025'e kadar başvurmaları halinde Bakanlığımız verecektir." bilgisini paylaştı.

Gelişen ihtiyaçlara yönelik politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz.👷🏻‍♂️👷🏻‍♀️



📣Resmi Gazete’de yayımlanan 2 yeni karar sayesinde;



✅50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş… pic.twitter.com/3mofLdGL3Z — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 5, 2025

Aynı il sınırlarındaki birden fazla az tehlikeli sınıf iş yeri bulunan işverenlere, çalışan sayıları toplamda 50'den az olmak kaydıyla, bu iş yerlerinin tamamında İSG hizmetlerini üstlenme imkanı sağladıklarını da bildiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te yaptığımız değişikliklerle temel eğitimlerin uzaktan verilebilmesine olanak sağladık. İlk defa verilecek veya tekrar verilecek temel eğitimlerin eş zamanlı (senkron) yerine, asenkron olarak da sunulabilmesine imkan tanıdık."