İşçi alımı duyuruldu! Çok sayıda işçi alımı yapılacak

11 Eylül 2020

İş arayışında olan vatandaşlar işçi alımı ilanlarını araştırıyor. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Kamu Personeli Alım İlanları" sayfasında paylaşılan işçi alımı ilanlarına göre toplamda 88 işçi alımı yapılacak.

Aydın NYSA Kazı Başkanlığı tarafından yapılacaklar alımlar için başvuru işlemleri 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihine kadar devam edecek. İki farklı ilan olarak duyurulan alımlarda 47 işçi 73 iş günü, 41 işçi ise 104 iş günü çalışacak. Çalışma adresi ise NYSA Ören Yeri, Sultanhisar olacak.

İşçi alımı için başvuruda bulunacak adayların Sultanhisar sınırları içerisinde ikamet etmesi, iş deneyimi bulunması ve 19 yaşından gün almış olması gerekiyor.

Başvuru yapacakların T.C. kimli fotokopisi ve nüfus kayıt örneği belgeleri ile başvurularını NYSA Kazısı Başkanlığına yapmaları gerekiyor.