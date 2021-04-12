İşçi azaldı, memur ve esnaf arttı

Mehmet KAYA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ocak 2021 verilerini yayımladı. Buna göre, 2021 Ocak ayında bir önceki aya göre zorunlu sigortalı kapsamındaki işçi sayısı 147 bin 821 kişi azaldı. 2020 sağlık istatistikleri de belli oldu. Gerek pandemi döneminde hastaneye başvurularının da kısıtlanması gerekse vatandaşların risk görerek hastaneye gitmekten çekinmeleri nedeniyle hastaneye başvuru sayısı 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 35,15 azaldı.

SGK sigortalı verilerine göre, esnaf-serbest çalışanlar sayısı 172 bin 614 kişi, kamu çalışanı sayısı ise 8 bin 272 kişi arttı. Bu dönemde tüm statülerde emekli aylığı bağlanan kişi sayısı da 63 bin 420 oldu. Bağımsız çalışan ve kamu çalışanlarındaki artış nedeniyle zorunlu sigortalı kapsamında çalışan kişi sayısı 33 bin 65 kişi artarak 21 milyon 97 bin 678 kişiye ulaştı. Zorunlu sigortalılar yayında, çırak, topluluk vb. diğer statülerdeki sigortalı sayısı ise yılsonuna göre 37 bin 187 kişi artarak 23 milyon 381 bin 734 kişi oldu. Buna karşılık, adrese dayalı nüfus istatistiklerinin yayımıyla yeni nüfus hesabı devreye girdi ve sosyal güvenlik kapsamı bir önceki yıla göre 1 puan gerileyerek yüzde 86 seviyesinde oluştu.

Salgında hastaneye başvurular yüzde 35,15 düştü

SGK Ocak ayı verileriyle birlikte salgın yılı olan 2020 sağlık istatistikleri de yayımlandı. Buna göre, 2020 bahar aylarında kısıtlama önlemleri gereği hastaneye kabullerin de azaltılması, gerekse vatandaşların risk gördüğü için hastaneye gitmekten çekinmesi nedeniyle 2020 genelinde hastaneye başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 35,15 gerileyerek 371 milyon 695 adet olarak gerçekleşti. Bir önceki yılda başvuru sayısı 573 milyon 133 bin düzeyindeydi.

Hastaneye başvuru başına fatura tutarı yüzde 54,5 arttı

Hastanelere başvuru sayısındaki sert düşüşe karşılık, başta COVID-19 enfeksiyonu tedavileri, fiyat artışları vb. nedenlerle hastane giderlerinde yüzde 0,09 artış yaşandı. Önceki yıllarda hastane fatura artışları yıllık bazda yüzde 10’ların üzerinde seyrediyordu. Tutar bakımından SGK’nın 2020’de hastane giderleri 52 milyar 378 milyon 132 bin TL oldu. Salgında COVID-19 tedavilerinin yüksek maliyetleri nedeniyle müracaat başına SGK’ya kesilen faturanın tutarı da bir önceki yıla göre yüzde 54,35 oranında artarak 141 TL’ye yükseldi. Böylece müracaat başına hastane faturası ilk kez 100 TL’nin üstüne çıktı. Bir önceki yılda müracaat başına fatura 91,3 TL düzeyindeydi.

Ortalama reçete bedeli arttı

SGK’nın ilaç giderlerini gösteren verilerde de, reçete sayısı azalırken harcamalar arttı. 2020’de SGK’ya iletilen ilaç reçetesi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,78 oranında gerileyerek 341 milyon 732 bin adet oldu. Reçeteler için ödenen toplam tutar ise yüzde 18,7 oranında artarak 48 milyar 285 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Reçete başına tutar da yüzde 39,29 oranında artarak 141,3 TL seviyesine ulaştı.