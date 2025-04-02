İşçi ve usta açığına ‘hükümlü ve tutuklu’ formülü

Ferit PARLAK -ANKARA

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri’nde bulunan ‘hükümlü ve tutukluların’ meslek sahibi yapılarak ıslahı ve topluma kazandırılması amacıyla kurulan işyurtlarının ve Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri’nin kapasitesi ve sayısı artırılarak, inşaat ve tarım başta olmak üzere emek yoğun sektörlerin işçi açığının kapatılmasında da rol alması planlanıyor.

Meslek kazanan ve üretime katılan hükümlü ve tutukluların cezaevinden çıktıktan sonra daha az suç işleme eğiliminde olduğunun tespit edilmesi ve tarım, hayvancılık, inşaat gibi sektörlerde bulunan işçi açığının yükselmesiyle harekete geçen Adalet Bakanlığı, hükümlülerin mesleki beceriler kazanıp/öğrenip/geliştirerek topluma geri dönmelerini sağlayacak.

İş ve inşaat makineleri ile tarım ve hayvancılık öncelikli

Bu amaçla geliştirilecek meslek edindirme programları ve programlara katılanların iyi hali ile ceza indirimine katkısına 10. Yargı Paketi’nin ayrıntılarında yer verilecek.

Mevcut işyurtlarının ve Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri’nin kapasitesi artırılırken, yenileri de kurulacak. İş ve inşaat makineleri, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda makine kullanımı, tamiri, onarımı, hayvan yetiştiriciliği, fidan ekim, dikim, hasat, aşılama, gübreleme, sulama gibi bölümler eklenerek, mesleki eğitimin kapsamı genişletilecek.

Toplum ve kamu yararına çalışma

Ayrıca hükümlülerin toplum ve kamu yararına çalıştırılmasına yönelik uygulamalar artırılacak. Yanı sıra ceza infaz kurumlarındaki çocukların örgün eğitime dâhil edilmesi amacıyla kapalı ceza infaz kurumlarında kurulan çok programlı liseler yaygınlaştırılacak.

İşçi açığı olan sektörler dikkate alınacak

Mevcut işyurtlarında tarımdan hayvancılığa, tekstilden mobilyaya birçok alanda üretim yapılıyor. Adalet mesleki eğitim merkezlerinde; gıda teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, inşaat teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, metal teknolojisi, tarım teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri, giyim üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme gibi birçok iş kolunda faaliyetler yürütülüyor. Bu yolla mahkumlar meslek edinip geliştirirken, işyurtlarındaki üretim ekonomiye de katkı sağlıyor.

Meslek edinip çalışanlara ücret verilirken, elde edilen gelirler daha kaliteli hizmet alabilmeleri ve ihtiyaçların karşılanmasında kullanılıyor. Ancak mevcut yapı ihtiyacı ve talebi karşılayamıyor. Bu nedenle bölümlerin çeşitliliği mevcut ihtiyaca göre artırılacak, iş, inşaat makinelerinin kullanımı, inşaat ustalığı, hayvan ve bitki yetiştiriciliği gibi alanlara ağırlık verilecek.

Meslek öğrenmek iyi hale yansıyacak

10’uncu Yargı Paketi ile ceza infaz sürecinde cezaevinde geçirilen süreler, kapalı, açık ve denetimli serbestlik süreleri de değişiyor. Cezaevinde kalınan sürelerin adalet duygusuna uygun hale getirilmesi ve infaz sisteminin rehabilitasyon işlevinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda yapılacak mesleki eğitim ve çalışma olanağı gibi reformlarla hem suçluların topluma kazandırılmasını hem de toplumun güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Yine bu kapsamda TCK 62. maddede düzenlenen iyi hal indirimi tekrar düzenlenecek. Mahkumların iyi hal indiriminden faydalanması için mevcutta uygulanan koşullar, 10. Yargı Paketi ile yeniden değerlendirildi. Yeni düzenleme ile suistimal riskleri ortadan kaldırılacak ve bu düzenlemenin ceza adalet sistemine olan güveni artırması sağlanacak. Yine bu düzenleme ile özellikle kamu vicdanında adaletin tesis edildiği algısı güçlendirilecek.

Özellikle hafif suçlarda veya ilk kez suç işleyen kişiler için uygulanacak indirimlerde, uyum, kendini geliştirmede başarı gibi iyi halin payı artırılacak. Terör suçları, mükerrer suçlar gibi ağır suçlarda indirime gidilmeyecek. Ceza indirimleri cezaevlerindeki mevcut yoğunluğun azaltılmasında da katkı sağlayacak.

Suç ve yaptırım dengesi için…

TCK ve ceza içeren diğer kanunlarda yer alan suç ve yaptırım dengesi, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin korunması ilkesinin gözetilmesi suretiyle bütünüyle gözden geçirildi. Bu kapsamda suç, yaptırım ve infaz dengesinin toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden ele alındı, kanunlarda yer alan bazı fiillerin suç ve kabahat nitelikleri yeniden belirlendi, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların etkin bir şekilde uygulanması, bu yaptırımların genişletilmesi gibi birçok konu ele alındı.

Adli para cezaları artıyor

Etkin bir ceza adaleti sisteminin caydırıcı yaptırımlar gerektirdiği fikrinden hareketle suç ve suçlulukla daha etkin bir mücadele amacıyla adli para cezalarının miktarlarının artırılmasının ceza adaleti sistemine olumlu katkılar sağlayacağı öngörüldü. Bu kapsamda ceza mevzuatı suç, yaptırım ve infaz dengesi; toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden ele alındı. Kanunlarda yer alan bazı fiillerin suç ve kabahat nitelikleri yeniden belirlendi. Buna göre;

* Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak ve bu yaptırımların kapsamı genişletilecek.

* Cezaların caydırıcılığını sağlamak için adli para cezalarının miktarları yeniden belirlenecek.

* Ceza adaleti sistemi hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırım türleri ile zenginleştirilecek.

* Maktu oranlı denetimli serbestlik uygulaması cezaların caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilecek.

* Hükümlünün denetimli serbestlik tedbiri süresince suçun mahiyetine uygun yükümlülüklere tâbi tutulması sağlanacak.

* Suçtan elde edilen gelirlerin tespitine, müsaderesine ve yönetimine yönelik düzenlemeler yapılacak ve uluslararası örneklerin de incelenmesi suretiyle buna ilişkin kurumsal bir yapı oluşturulacak.

* Ayrıca hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan ve tutuklama yasağına tabi olan suçlarda kişinin davranışlarının yeniden bir suç işleyeceği hususunda kuvvetli şüphe oluşturması, suçun işleniş şekli, suçun kamu düzenini ağır şekilde bozma tehlikesi gözetilerek tutuklama tedbirine başvurulabilmesine yönelik düzenleme de geliyor.

10. Yargı Paketi ne getirecek?

-Düzenlemeyle cezası iki yıldan az olan ancak kamuoyunun vicdanını yaralayan pek çok suçun ceza alt limiti, iki yıldan aşağı olmayacak şekilde yeniden belirlenecek.

-10. Yargı Paketi’nin en önemli başlığı, “makul sürede yargılanma hakkının güvencelerinin artırılması” ile ilgili olacak.

-Ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklikler, denetimli serbestlik uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi, iyi hal uygulamalarında yeni düzenlemeler yapılması ve toplumsal huzurun korunmasına yönelik önlemler paketin ana unsurlarını oluşturacak.

-Ceza infaz sisteminin de değiştirilmesi amaçlanan 10 Yargı Paketi ile yargılama usulleri sadeleştirilecek. Davaların görülme süreleri kısaltılması ve uyuşmazlıkların makul sürede çözülmesi amaçlanıyor.

Kalfalık ve ustalık belgelerinin niceliği de niteliği de artacak

Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri ve işyurtlarının kapasitesi ve sayısı artırılarak hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, inşaat ve iş makineleri kullanımı, teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, metal teknolojisi, tarım teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri, giyim üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, tesisat teknolojisi ve gıda teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi gibi birçok iş kolunda faaliyetler artırılacak ve hükümlülere verilen kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinin niceliği ve niteliği yükseltilecek.

Mahkum sayısı 400 bin kişiyi aştı

Cezaevlerinin mevcudu Mart ayı itibarıyla 340 bini hükümlü, 60 bini tutuklu olmak üzere toplamda 400 bini aştı. Bunların 30 bine yakınını üniversite mezunları oluşturuyor. Yıllık harcama ise Mart 2024 ile Mart 2025 arasında 110 milyar liraya yaklaştı. Ayrıca mevcudun artış hızı son altı ayda yüzde 20’ye yaklaşıp kapasite aşılınca; Adalet Bakanlığı, 2027’de hizmete açmak üzere bu yıl çeşitli illerde 11 yeni cezaevinin inşaatına başlama kararı aldı.