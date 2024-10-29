İşçilerin tazminatını ödemedi: 35 milyon dolarlık yalısına haciz geldi

Katar’ın Doha kentindeki Al Udeid Hava Üssü inşaatında çalıştırdıkları işçileri tazminatsız olarak işten çıkardığı iddia edilen Bahadır İnşaat’ın sahipleri Habib Cem Bahadır ve eşi Mine Bahadır’a ait İstanbul Bebek’teki Sadıkoğlu Yalısı’na haciz işlemi başlatıldı.

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, 35 milyon dolara işadamı Emin Hitay’dan satın alınan yalı, işçilerin tazminat alacakları nedeniyle haczedilecek.

Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, işçilerin başvurusu üzerine yalıya haciz konulmasına karar verdi. Karar sonrasında işçilerin avukatı ve polis ekibi yalının bulunduğu yere giderek haciz işlemlerine başladı.

Yalı, geçici olarak Mine Bahadır’a yediemin olarak teslim edildi; ancak önümüzdeki günlerde yalı ve içerisindeki antika eşyalar işçilerin alacakları karşılığında satışa çıkarılacak.

"Hukuksuzca İşten Çıkarıldılar"

İşçilerin avukatı Melisa Sütlübulak, müvekkillerinin Türkiye’den Katar’a Al Udeid Hava Üssü inşaatı için götürüldüğünü belirterek, “İşçiler hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı ve tazminatları ödenmedi. Hak kayıplarının önlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki sürecin takipçisiyiz” dedi.

Bahadır İnşaat’ın Türkiye, Karadağ ve Katar’da birçok inşaat projesi yürüttüğü, şirketin askeri tesisler, endüstriyel tesisler, sağlık yapıları ve altyapı projelerinde faaliyet gösterdiği biliniyor.