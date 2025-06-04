İşçiye banka yoluyla ödeme zorunluluğunda kapsam genişledi

İşçilerin ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesini zorunlu kılan yönetmelikte kapsam genişletildi. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, işverenlerin banka üzerinden ödeme yükümlülüğü, artık en az 3 çalışanı bulunan iş yerleri için de geçerli olacak.

1 Temmuz 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte, İş Kanunu kapsamındaki işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısı en az 3 ise, işçilere yaptıkları aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla gerçekleştirmekle yükümlü olacak. Bu ödemeler, kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden yapılacak.

Aynı yükümlülük, 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan gazeteciler için de geçerli olacak. Türkiye genelinde en az 3 gazeteci çalıştıran işverenler, gazetecilere yapılacak her türlü ödemenin net tutarını banka yoluyla ödeyecek.

Ayrıca, bir işveren hem gazeteci hem de İş Kanunu kapsamındaki işçileri çalıştırıyorsa, toplam çalışan sayısının 3’ü bulması halinde tüm ödemeler banka üzerinden yapılmak zorunda olacak.

Deniz İş Kanunu’na tabi olarak en az 3 gemi adamı çalıştıran işveren veya işveren vekilleri de aynı şekilde banka aracılığıyla ödeme yapmakla yükümlü olacak.

Düzenleme öncesinde bu sınır, tüm gruplar için en az 5 kişi olarak uygulanıyordu. Yapılan değişiklikle birlikte, kapsam genişletilerek daha küçük ölçekli işletmeler de yükümlülüğe dahil edildi.