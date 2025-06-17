İşe girdim diye sevinirken patronu tarafından büyük dolandırıldı

Akıllara durgunluk veren bu dolandırıcılık hikâyesi Bursa Nilüfer'de yaşandı.

İHA'nın haberine göre; 38 yaşındaki B.Çakır, iş ilanları sitelerinden bir iş yerine başvurarak çalışmaya başladı.

Bir süre sonra işyeri sahibi A.B. (47), Çakır'a "kredi notunu yükseltelim" diyerek telefonunu istedi.

Genç kadın telefonunu teslim etti, cihaz 2-3 saat şüphelide kaldıktan sonra geri verildi.

Eve dönünce hayatının şokunu yaşadı

İş çıkışında evine dönen B.Çakır, cep telefonunda yaptığı kontrollerde bilgisi dışında çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve hesaplarından yüklü miktarlarda para transferleri yapıldığını fark etti.

Detaylı incelemede, patronu A.B.'nin kendi telefonuna müştekinin mobil bankacılıklarını eşleştirdiği ve bu yolla toplam 817 bin lira kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

Tutuklandı, cezaevine gönderildi

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., 13 Haziran 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



