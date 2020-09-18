ISG sınav başvuruları: Başvuru ve sınav tarihleri

18 Eylül 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı duyurusunu yayımladı ve başvuruları başladığını açıkladı. Buna göre adaylar 18-28 Eylül 2020 tarihleri arasında İSG sınav başvurularını ÖSYM AİS'ten gerçekleştirebilecekler.

ÖSYM'den İSG sınavı duyurusu

ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2020-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG), 07 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 18 - 28 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Kaymakamlık kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Sınav merkezleri açıklandı

İSG sınavı 7 Kasım 2020'de ÖSYM tarafından belirlenen; Adana, Ankara/Çankaya, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir), İstanbul-3 (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer), İzmir/Kuzey, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van sınav merkezlerinde yapılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavın süresi 75 dakika olacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav merkezlerine alınmayacak.

İSG sınav başvuruları 18-28 Eylül 2020 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla alınacak veya ÖSYM'nin internet sitesinden bireysel olarak yapılacak. Sınavın geç başvuruları ise 7 Ekim'de alınacak.

Sınava girecek adayların İSG sınav başvuruları öncesinde HES kodunu almı olmaları gerekmektedir.