İSG'yi ilk 7 ayda 20 milyon 80 bin yolcu kullandı

08 Ağustos 2019

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı (İSG), bu yılın ilk 7 ayında 20 milyon 80 bin yolcu kullandı.

İSG' den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 7 ayında 20 milyon 80 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan geçiş yaptı. Bu süreçte dış hat yolcu sayısı 7 milyon 713 bin, iç hat yolcusu ise 12 milyon 366 bin olarak gerçekleşti.

Öte yandan ocak-temmuz döneminde iç hatlarda toplam 76 bin 395 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirirken, dış hatlarda ise 54 bin 47 uçak iniş ve kalkış yapıldı. Toplam uçak sayısı ilk 7 ayda 130 bin 442 oldu.

Bu arada, temmuz ayında dış hatlar yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik büyüme ile 1 milyon 366 bin olarak gerçekleşti. İSG'nin dış hatlarındaki büyümenin temmuz ayında da devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA