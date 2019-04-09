“Isı yalıtımıyla 5 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz”

09 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Decostar Yönetim Kurulu Başkanı ve İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kul’un Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) gerçekleştirdiği sunumda, öğrencilere ısı yalıtımı uygulamalı bir şekilde anlatıldı.

“Türkiye’de kişi başına düşen ısı yalıtımı malzemesi 0,4 metreküp”

Isı yalıtımının, yapılarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapıldığını söyleyen Hüseyin Kul, yasal düzenlemelere göre, 2011’den sonra yapılan binalarda ısı yalıtımının zorunlu kılındığını ifade etti. Kul, “Ülkemiz ısı yalıtımı kavramıyla oldukça geç tanıştı ve hala tam anlamıyla yaygınlaşmış değil. Türkiye’de kişi başına düşen ısı yalıtımı malzemesi tüketimi 0,4 metreküp iken, Avrupa’da bu oran 1,3 metreküp” dedi.

Türkiye’de 18 milyon konutun yüzde 75’inin yalıtımsız olduğuna dikkat çeken Kul, “Binalarda enerjinin yaklaşık yüzde 85’i ısıtma ve soğutma için harcanmaktadır. Bina yapım maliyetinin yüzde 3’ü kadar maliyete ısı yalıtımı yapılıyor. Bu maliyetle binalarda ısı yalıtımı yapılması durumunda potansiyel enerji tasarrufumuz 5 milyar dolar olacaktır. Bu rakam ülkemiz ekonomisi için oldukça değerli. Isı yalıtımının ekonomik tasarruf faydasının yanı sıra, yaşam kalitesini artırma, küresel iklim değişikliğine olumlu katkısı gibi faydaları da bulunmaktadır” diye konuştu.

Uygulamalı eğitim

Decostar Yönetim Kurulu Başkanı ve İMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kul, sunumunun ardından BTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine ısı yalıtımının nasıl yapıldığını uygulamalı bir şekilde gösterdi. Programın sonunda BTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsa Yüksel, Hüseyin Kul’a teşekkür belgesi takdim etti.