"Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki

14 Ekim 2020

Enis Berberoğlu hakkında verilen kararın tartışmaları sürerken Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepkileri beraberinde getirdi.

Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, paylaşımına “ışıklar yanıyor” mesajını yazdı. Bu ima “Genelkurmayın ışıkları yanıyor” ifadeleri üzerinden verilen darbe tehditlerine benzetilirken, AYM Üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepkiler gecikmedi.

AYM Üyesi Yıldırım’ın paylaşımının yerel mahkemenin

AYM’nin Enis Berberoğlu kararını tanımamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı: Işıklarımız hiç sönmüyor

AYM üyesinin paylaşımına İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. İçişleri tarafından bakanlık binasının kullanıldığı paylaşımda “Işıklarımız hiç sönmüyor” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren "AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz." dedi. "Hiçbir kurum ya da kişinin milli idareye gözdağı veremeyeceğini" belirten Muş, "Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!" ifadelerini kullandı.

Bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. "Paylaşımları saçma ve ucuz trollük olarak niteleyen" Turan, "AYM Başkanı ve diğer üyelerin buna dur demesi" gerektiğini söyledi.

Yıldırım: Hukukun ışığını kastettim

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda ise “‘Işıklar yanıyor’ derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil” ifadelerini kullandı. Tartışmalar devam ederken paylaşımını silen AYM Üyesi Engin Yıldırım hesabını da kilitledi.

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