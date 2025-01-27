İsim verdi, sert çıktı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan 'Turbun büyüğü' açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde kendisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik soruşturma ve davalar hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turbun büyüğü heybede” ifadelerine gönderme yapan İmamoğlu, yargının siyasallaştığını, bağımsız ve özerk kurumların etkisiz hale getirildiğini iddia etti. "Bugün tek bir isme odaklanacağımız için başka isim vermeye gerek yok" diyen İmamoğlu, partisinin ve kendisinin yargılandığı dosyalara ilişkin "öne çıkan" bir bilirkişinin ismini paylaştı.

"Tüm dosyalarımıza atanması tesadüf olabilir mi?"

İmamoğlu, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmaların bir bilirkişi eliyle sürekli olarak taraflı raporlarla yönlendirildiğini vurguladı. "Satılmış Büyükcanayakın" adlı bilirkişinin adını açıkça zikreden İmamoğlu, bu kişinin sürekli olarak CHP'li belediyelere yönelik davalarda görevlendirilmesini eleştirdi.

"Bir kişinin tüm dosyalarımıza atanması tesadüf olabilir mi?" diye soran İmamoğlu, "Bu kişi sadece bize özel bir biçimde seçiliyor. 8.800 bilirkişi arasında hep aynı kişinin bizimle ilgili rapor hazırlaması nasıl açıklanabilir?" dedi.

"Olmayan rapor, sahte iddialar"

İmamoğlu, kendi yargılandığı bir dosyada Danıştay'ın beş yüksek yargıcının kararına rağmen sahte bir bilirkişi raporuyla davanın sürdürüldüğünü iddia etti. İmamoğlu, "Ortada olmayan bir raporun, varmış gibi iddianameye girdiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu durum, yargıya duyulan güveni derinden sarsıyor" şeklinde konuştu.

"İBB'ye karşı sistematik bir tezgâh"

İmamoğlu, İETT, İSPARK ve asfalt firmalarına yönelik soruşturmalarda da aynı bilirkişi "Satılmış Büyükcanayakın" yer aldığını, hazırlanan raporların büyük çoğunluğunun hukuksuz olduğunun bilimsel uzman görüşleriyle kanıtlandığını söyledi.

"Hukuk kumpaslarla ayağa dolaşır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen İmamoğlu, "Yargıyı kumpaslarla siyasi emeller için kullanmak yarın sizin de ayağınıza dolanacaktır. Milletin vicdanına güvenin, başka yollarla iktidarda kalmaya çalışmayın" dedi.

Adalet Tunç ve HSK'ya Çağrı

İmamoğlu, Adalet Bakanı Tunç ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) çağrıda bulunarak, bu tür usulsüzlüklerin hızla incelenmesi gerektiğini belirtti. "Sayın Bakan, tüm bu iddialar karşısında harekete geçmeniz gerekiyor. Ama biliyorum ki gücünüz yetmez. Çünkü sözünüz İstanbul’da geçmez" ifadelerini kullandı.

"Kul hakkı yemeyin, günahtır"

Son olarak, milletin adalete olan güveninin tamamen yok olmaması için siyasetçilerin ve yargının üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, "Kul hakkı yemeyin, günahtır. Yargıyı adil ve bağımsız kılmak, bu ülkenin en büyük ihtiyacıdır" diyerek sözlerini noktaladı.