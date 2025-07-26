İskenderun’da acı kayıp: Temel askerlik eğitim gören iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel askerlik eğitimi sırasında iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 25 Temmuz 2025 tarihinde temel eğitimde bulunan yedi askerin yüksek ateş şikâyetiyle sağlık birimine başvurduğu belirtildi.

İlk müdahaleleri Birinci Basamak Muayene Merkezi’nde yapılan askerlerin hastaneye sevk edildiği, ancak Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

MSB, yapılan ilk otopsi raporuna göre iki askerin ölüm nedeninin “aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum dengesizliğinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği” olduğunu açıkladı.

Açıklamada, hastanede tedavi altında bulunan beş askerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine de yer verildi. Olayla ilgili idari tahkikatın başlatıldığı bildirildi.