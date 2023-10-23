İskenderun'da toplu balık ölümleri
Hatay'ın İskenderun ilçesinde toplu balık ölümleri görüldü. Bölgede inceleme başlatıldı.
Haber Merkezi
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İskenderun sahilinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, balıklardan ve sudan numune aldı.
Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, ağlara takılan balıkların sudan çekilmeyen ağlar nedeniyle ölmüş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.