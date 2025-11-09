İSKİ alarm veriyor: Barajlar 5 ayda yüzde 66’dan 21’e düştü
İSKİ verilerine göre kente su sağlayan 10 barajın ortalama doluluk oranı 30 Haziran’da yüzde 66,23 seviyesindeyken 9 Kasım itibarıyla yüzde 21,87’ye düştü. Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk kritik eşik olan yüzde 5’in altında.
İstanbul’un içme suyu kaynaklarında doluluk oranı hızla gerilemeye devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) güncel verilerine göre, şehirdeki barajların ortalama doluluk oranı 9 Kasım itibarıyla yüzde 21,87 seviyesine indi.
Yaz başında yüzde 66,23 seviyesinde bulunan baraj dolulukları, son 4 ayda yaklaşık 44 puanlık düşüş yaşadı. Böylece İstanbul, son yılların en düşük su rezervi seviyelerinden biriyle karşı karşıya kaldı.
Verilere göre, 10 barajdan 7’sinin doluluk oranı yüzde 30’un altında bulunuyor. Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyesi sırasıyla yüzde 2,61 ve yüzde 4,67 ile kritik eşikte seyrediyor.
Baraj - Doluluk Oranı Alibey - %11,92
Büyükçekmece - %24,73
Darlık - %32,13
Elmalı - %51,46
Istrancalar- %35,19
Kazandere - %2,61
Pabuçdere - %4,67
Sazlıdere - %22,33
Terkos- %24,79
Ömerli - %17,58