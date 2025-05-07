İSKİ duyurdu: İstanbul’un 3 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi - İşte etkilenecek mahalleler
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattında yapılacak vana ve debimetre montaj çalışmaları nedeniyle İstanbul’un üç ilçesinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Açıklamaya göre, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’den itibaren 10 saat süreyle bazı mahallelere su verilemeyecek.
İSKİ, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’den itibaren başlayacak çalışma kapsamında birçok mahallede 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Vatandaşların önlem alması istendi.
İSKİ’nin açıklamasına göre, su kesintisi Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinin bazı mahallelerinde etkili olacak.
Gaziosmanpaşa’da su kesintisi uygulanacak mahalleler:
Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları,
Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz.
Eyüpsultan’da su kesintisi yaşanacak mahalleler:
Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin, Çırçır.
Sultangazi’de su kesintisinden etkilenecek mahalleler:
75. Yıl, Yunus Emre, Zübeyde Hanım.