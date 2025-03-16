İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların son durumu ne? (16 Mart baraj doluluk oranları)
İSKİ, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 78.47 oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 16 Mart baraj doluluk oranları paylaşıldı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 78.47 oldu.
İSKİ'nin verilerine göre; 16 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 64.87
• Büyükçekmece Barajı yüzde 74.55
• Darlık Barajı yüzde 76.66
• Elmalı Barajı yüzde 95.1
• Istrancalar Barajı yüzde 56.69
• Kazandere Barajı yüzde 83.19
• Pabuçdere Barajı yüzde 81.72
• Sazlıdere Barajı yüzde 57.94
• Terkos Barajı yüzde 80.07
• Ömerli Barajı yüzde 89.13