İSKİ paylaştı: İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu (22 Ağustos baraj doluluk oranları)
Yaz aylarındaki az yağış miktarı İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını da vurdu. Az yağış ve kentteki su tüketiminin fazlalığıyla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranı kritik seviyeye geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 22 Ağustos baraj doluluk oranları paylaşıldı. İSKİ'nin son verilerine göre, genel baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. Peki, İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?
Yaz aylarında az miktarda yağış olması ve kentteki su tüketiminin fazla olması nedeniyle İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 22 Ağustos baraj doluluk oranlarını açıkladı.
Doluluk oranı bugün yüzde 50'nin altına düşerek 49.86 oldu. Barajların doluluk oranları şu şekilde:
Alibey Barajı yüzde 16.26, Büyükçekmece 48.59, Darlık 54.29, Elmalı 58.33, Istrancalar 29.92, Kazandere 16.81, Pabupçdere 29.8, Sazlıdere 51.76, Terkos 63.85 ve Ömerli Barajı yüzde 50.75.