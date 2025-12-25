İSKİ son durumu açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk yüzde 17,63’e geriledi
İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı 25 Aralık itibarıyla yüzde 17,63 seviyesine düştü. Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 53,65 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük seviye yüzde 2,48 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi.
İstanbul genelinde baraj doluluk oranları yüzde 20’nin altına inerken, bazı barajlarda seviyeler kritik eşiğin altına düştü.
Kış aylarına rağmen yağışların yetersiz kalması, İstanbul’un su kaynaklarındaki düşüşü sürdürdü. Bazı barajlarda doluluk oranları kritik seviyelerin altına indi.
İSKİ’nin 25 Aralık tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı: Yüzde 11,92
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 16,27
Darlık Barajı: Yüzde 27,75
Elmalı Barajı: Yüzde 53,65
Istrancalar Barajı: Yüzde 22,04
Kazandere Barajı: Yüzde 3,37
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,48
Sazlıdere Barajı: Yüzde 14,47
Terkos Barajı: Yüzde 17,63
Ömerli Barajı Yüzde 17,93