İSKİ son verileri açıkladı! İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 6 Mart Perşembe günü itibarıyla baraj doluluk oranlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 77,25 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su seviyesi mevsimsel yağışlar ve su tüketimine bağlı olarak değişirken, 21 Şubat’ta yüzde 70,05 olan doluluk oranı yüzde 7,20’lik bir artış gösterdi.

Barajlardaki güncel doluluk oranları:

Ömerli: Yüzde 84,46

Darlık: Yüzde 75,02

Elmalı: Yüzde 94,46

Terkos: Yüzde 79,51

Alibey: Yüzde 64,69

Büyükçekmece: Yüzde 73,82

Sazlıdere: Yüzde 56,99

Istrancalar: Yüzde 89,95

Kazandere: Yüzde 83,29

Pabuçdere: Yüzde 82,92

En düşük seviye 2023'te ölçülmüştü

Son 10 yılın verilerine bakıldığında, en yüksek doluluk seviyesi 2015 yılında yüzde 95,32 olarak kaydedilirken, en düşük seviye 2023’te yüzde 35,34 olarak ölçüldü.

Son 10 yılın en düşük yağış miktarı bu yıl gerçekleşti

Yağış miktarları açısından ise, son 10 yılın en düşük seviyesi bu yıl 216,54 kg ile gerçekleşti. En fazla yağış ise 2021’de 901,37 kg olarak kayıtlara geçti.