İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında son durum ne?

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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, yaz aylarında yaşanan yağış yetersizliğinin ardından yakından takip ediliyor. Kentte beklenen sağanak yağışların başlamasıyla birlikte gözler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıkladığı güncel verilere çevrildi.

İSKİ'nin 14 Ekim 2026 tarihli verilerine göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 38,06 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı tarihinde yüzde 25,17 olarak kaydedilen doluluk oranı, bu yıl 12,89 puan daha yüksek seviyede bulunuyor.

İki barajda doluluk yüzde 10'un altında

İstanbul'daki barajlar arasında en düşük doluluk oranı yüzde 2,93 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü. Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 7,71 olarak kaydedildi.

Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20,16'ya, Büyükçekmece Barajı'nda ise yüzde 26,04'e geriledi.

En yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 77,79 ile Elmalı olurken, Darlık Barajı'nda doluluk yüzde 59,91, Ömerli Barajı'nda ise yüzde 54,25 olarak ölçüldü.

İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ'nin açıkladığı verilere göre barajların güncel doluluk oranları şöyle:

* Ömerli Barajı: Yüzde 54,25

* Darlık Barajı: Yüzde 59,91

* Elmalı Barajı: Yüzde 77,79

* Terkos Barajı: Yüzde 30,57

* Alibey Barajı: Yüzde 34,44

* Büyükçekmece Barajı: Yüzde 26,04

* Sazlıdere Barajı: Yüzde 20,16

* Istrancalar: Yüzde 43,73

* Kazandere Barajı: Yüzde 7,71

* Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,93