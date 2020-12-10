İSKİ, su borçlarını yeniden yapılandırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, yeni çıkan kanun kapsamında vatandaşların su borçlarını yeniden yapılandırıyor.

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7256 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun" kapsamında, abonelerin 31 Ağustos 2020 öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden yapılandırılmaya başlandı.

Borçların peşin ödemenmesi halinde yüzde 90 gecikme zammı indiriminden yararlanılabildiği belirtilirken, su borçlarının da ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle ödenebildiği bildirildi.

Açıklamada, uygulamadan yararlanmak isteyen abonelerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar www.iski.istanbul adresi üzerinden Borç Yapılandırma Formu doldurarak veya randevu alındıktan sonra en yakın İSKİ Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek, su borçlarının yapılandırılmasını gerçekleştirebileceği ifade edildi.