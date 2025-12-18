İSKİ’den İstanbul’a 1 milyar 540 milyon liralık yatırım

Eyüpsultan ilçesi sınırları içinde hayata geçirilecek proje kapsamında 50 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu ile 6 asil ve 2 yedek olmak üzere toplam 8 pompa grubunun yer aldığı bir terfi merkezi inşa edilecek.

Temel atma törenine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan katıldı.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul’un artan nüfusu ve su ihtiyacına dikkat çekerek, altyapı yatırımlarının sürdürülebilir kent yönetimi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Aslan, İBB ve İSKİ’nin son yıllarda kentin altyapısını güçlendirmeye yönelik projelere aralıksız devam ettiğini belirtti.

İstanbul’un geçmişte plansız büyüme nedeniyle altyapı sorunları yaşadığını ifade eden Aslan, bu sorunların kalıcı çözümlerle giderilmesi için yatırımların sürdürüleceğini söyledi. Aslan, su, ulaşım ve afet hazırlığı başta olmak üzere temel hizmet alanlarında çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Depolama kapasitesi iki katına çıkacak

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan ise projeye ilişkin teknik bilgiler paylaştı. Doğan’ın verdiği bilgilere göre, yeni içme suyu deposu ile Eyüpsultan’daki içme suyu arıtma tesislerinin depolama kapasitesi iki katına çıkarılacak. Böylece tesislerin daha verimli çalışması sağlanacak, olası arızalar veya bakım süreçlerinde su kesintisi riski azaltılacak.

Günlük 414 bin 720 metreküp su basma kapasitesine sahip olacak terfi merkeziyle, hâlihazırda Küçükköy istikametine su sağlayan mevcut terfi merkezinin yükü hafifletilecek. Yeni sistem sayesinde alternatifli bir besleme hattı oluşturularak, isale hatlarında meydana gelebilecek arızalardan kaynaklanan kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.