İSKİ'den kritik uyarı: Kadıköy'de bu mahallelere 7 saat su verilemeyecek, Kadıköy’de su kesintisi ne zaman başlayacak? Hangi mahalleler etkilenecek?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattında gerçekleştirilecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kadıköy'ün bazı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Dört mahalle etkilenecek

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre kesinti, yarın saat 23.00'te başlayacak ve 21 Temmuz Salı günü saat 06.00'ya kadar sürecek.

Çalışmalar kapsamında Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerine 7 saat boyunca su verilemeyecek.