İSKİ'ye 3,3 milyon lira çevre kirliliği cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptı.

Kentsel atık sularının bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

Çevre kirliliğine neden olan İSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulanırken, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.