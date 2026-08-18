İŞKUR çöktü mü, neden çöktü? İŞKUR'da sorun mu var, site ne zaman düzelecek?

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İŞKUR'a erişilemiyor. Siteye giriş yapmak isteyenler hata ile karşılaşıyor. Sorunun kaynağını öğrenmeye çalışanlar "İŞKUR çöktü mü, neden çöktü" diye soruyor.

İŞKUR çöktü mü, neden çöktü?

Üye girişi yapmak isteyenler "Bu siteye ulaşılamıyor" uyarısı ile karşılaşıyor. Problem ile ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.

Sorunun birkaç saat içinde giderilmesi bekleniyor.