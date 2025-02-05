İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular ne zaman? Bakan Vedat Işıkhan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün dört yılda 1 milyon üniversite öğrencisinin faydalanması beklenen İŞKUR Gençlik Programı'nı duyurdu. Prıgramın açıklanmasının ardından çok sayıda genç detayları merak etmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru tarihlerini ve üniversitelilerin kazanacağı miktarı açıkladı.

Bakan Işıkhan, programla gençlere hem deneyim kazandıracaklarını hem de cep harçlıklarını vereceklerini belirtirken, buna ek olarak iş dünyasına hazırlanmaları için dersler alınacağını kaydetti.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri

Bakan Işıkhan'ın aktardığına göre programa katılan gençlere günlük 1083 lira ödenecek. Bir gencin 14 gün çalışması durumunda cebine yaklaşık 15 bin 162 lira girecek. Bu sırada kısa vadeli sigorta primlerini de devlet ödeyecek.

Işıkhan, programa bir hafta sonra başvuruların kabul edileceğini, detayların genclik.iskur.gov adresinden öğrenileceğini ifade etti.