İŞKUR iş ilanları ile 273 aşçı alımı yapılacak

İstihdama önemli bir katkı sağlayan ve çok sayıda unvan için iş ilanının yer aldığı İŞKUR'da aşçı iş ilanlarının sayısı bir hayli fazla. İŞKUR üzerinden yapılacak aşçı alımı ile 273 personel göreve başlayacak. Aşçı ilanlarına vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da İŞKUR'a bağlı merkezlerden başvurularını yapabilecekler.

İŞKUR'da yer alan aşçı iş ilanlarına göre; Gümüşhane, Denizli, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, Aksaray, Elazığ, Adana, Yalova, Burdur, Manisa, Adıyaman, Muş, Osmaniye, Mardin, Muğla, Bolu, Erzurum, Ankara, Tokat, Siirt, Çanakkale, Uşak, Sivas, Rize, Nevşehir, Van, Balıkesir, Trabzon, Antalya, Kastamonu, Karaman, Niğde, Giresun, Ordu, Kilis, Aydın, Bitlis, Yalova ve Afyonkarahisar kentlerinde toplamda 273 personel istihdam edilecek.

İŞKUR'dan iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR'da iş aramak için kayıt olunmalıdır. Vatandaşlar İŞKUR'a internet üzerinden ya da kurum ünitelerinden başvuru yapabiliyor. Kayıt sürecinde iş arayanların kendilerinden istenen bilgileri doğru şekilde sisteme girmeleri gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olacak adayların 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, İŞKUR iş ilanlarını ve bu ilanların detaylarını görüntüleyebilir, başvurularını yapabilir.