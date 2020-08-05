İŞKUR iş ilanları ile binlerce kişi istihdam edilecek

05 Ağustos 2020

İş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR iş ilanları düzenli olarak takip ederken, yayımlanan ilanlar arasından kendisine uygun olanları belirleyerek başvurularını yapıyor.

Çok sayıda kamu ve özel kuruluşun ilanlarının yer aldığı İŞKUR sisteminde son dönemde en çok aranan mesleklerin başında 'Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi' ve 'Özel Güvenlik Görevlisi' geliyor.

5 Ağustos tarihli ilanlara bakıldığında İstanbul, Kocaeli, Uşak, Tunceli, Trabzon, İstanbul, Yozgat, Yalova, Van, Sivas ve Adana'da istihdam edilmek üzere çok sayıda 'Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi' aranıyor.

Güvenlik Görevlisi ilanlarını araştıranlar ise son 24 saatte İstanbul, Muğla, Tekirdağ, Van, Ordu, Bilecik, Samsun, Antalya ve Bursa illeri için açılan ilanlara başvuru yapabiliyor.

Son 24 saatte en çok ilan yayımlanan mesleklerden biri de 'Temizlik Görevlisi' oldu. Ankara, Konya, Kocaeli, Samsun, Mersin, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Düzce, Bilecik, Bursa, Kırşehir, Mardin, Hatay, Denizli, Aydın, Kayseri, Aksaray, Tekirdağ, Adana, Edirne, Muğla, Eskişehir, Manisa, Kırıkkale ve Rize gibi illerde istihdam edilmek üzere çok sayıda temizlik görevlisi aranıyor.

Bugünün tüm ilanları için tıklayın.