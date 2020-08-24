İŞKUR iş ilanları: TEAİŞ personel alımı başvuruları başladı

24 Ağustos 2020

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) personel alımı başvuruları başladı. Geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan personel alımı kapsamında 150 teknisyen istihdam edilecek. Şirketin taşra teşkilatında görevlendirilecek personellerin arasında yer almak isteyenler başvurularını İŞKUR iş ilanları üzerinden gerçekleştirecek.

TEAİŞ personel alımı başvuru tarihleri

Geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan TEİAŞ personel alımı için başvurular 24 Ağustos 2020 tarihinde başlarken, son başvuru günü 28 Ağustos 2020 tarihi olacak.

Yapılacak alım kapsamında 19 Elektronik Teknisyeni (lise ve dengi okulların Elektronik, Haberleşme Sistemler, Otomasyon Sistemleri mezunu) ve 131 Elektrik Teknisyeni (lise ve denki okulların Elektrik, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım bölümü mezunu) alınacaktır.

Süreç nasıl işleyecek?

TEİAŞ personel alımı için yapılan başvurular İŞKUR tarafından TEİAŞ'a bildirilecek. Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ilee öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü mülakata davet edilecektir.

İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvurulur?

İŞKUR'da yer alan herhangi bir iş ilanına başvuru yapabilmek için iki seçenek bulunuyor. İlk olarak iş ilanlarına İŞKUR iş müdürlüklerine bağlı merkezlerden işlemler gerçekleştirebiliyor. Diğer seçenekte ise TCKN ve şifre ile İŞKUR internet sitesinden başvurular yapılabiliyor.