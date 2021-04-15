İŞKUR Toyota iş ilanları yayınlandı! Toyota eleman alımı ile binlerce kişiyi istihdam edecek

İŞKUR Toyota iş ilanları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle iş bulmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar Toyota eleman alımına büyük ilgi gösterdi. Toplamda 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği alımlar için adaylar başvurularını İŞKUR Toyota iş ilanları üzerinden yapabilecek.

Toyota eleman alımı ile nisan-mayıs aylarında 1000 kişi istihdam edilecek. Ardından her ay ise 200 civarından personel istihdam edilerek yıl sonuna kadar toplamda 2 bin 500 personelin istihdam edilmesi planlanıyor.

Toyota eleman alımı kapsamında 1000 kişi ile başlatılması planlanan projede işe alınacaklar için 3 hafta süreli oryantasyon ve mesleki eğitim verilecek ve bu kursiyerlere 6 ay süreli sözleşmeli çalışan olma imkanı sağlanacak. Bu personellerin bir kısmı ise 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde kadrolu çalışan olarak Toyota'da çalışmaya devam edecek.

Toyota eleman alımı ile kalite kontrolcü, oto montajcı, nokta kaynakçısı, boya operatörü, plastik mamuller imalatçısı yetiştirilecek.