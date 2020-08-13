İŞKUR TYP başvuruları ne zaman sona erecek?

13 Ağustos 2020

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapacak temizlik ve güvenlik görevlisi personelleri alınacak. Alımlar için 556 ilan yayımlayan MEB, süreci İŞKUR iş ilanları üzerinden sürdürecek. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen adaylar son günlerde İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuruları sürecini araştırıyor.

İŞKUR TYP kapsamında güvenlik ve temizlik görevlileri istihdam edilecek. Adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar ilanlara İŞKUR TYP sayfası üzerinden yapacakları aramalarla ulaşabilecekler. Aramalarda doğrudam görev tanımını yazarak ilgili ilanları bulabilecek ya da tercih edilen il ve ilçe seçilerek de ilgili ilanlar görüntülenebilecek.

İŞKUR profili oluşturulması gerekiyor

İŞKUR TYP ilanlarına başvuracak adayların öncelikle İŞKUR profili oluşturmaları gerekiyor. Bunun için sırasıyla şu aşamaları takip etmek gerekiyor:

"https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx" sayfasına gidin.

Sağ üst köşede yer alan "İş Arayan Girişi" seçeneğine tıklayın

Ardından açılan kısımdan "Yeni Üye" seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada yer alan metni okuyup onaylayın.

Daha sonra sizden istenen bilgileri (TCKN, isim-soyisim, baba adı, doğum tarihi) doğru ve eksiksiz şekilde doldurun ve sırasıyla diğer aşamaları tamamlayın.

Başvurular ne zaman bitecek?

Adaylar İŞKUR TYP başvurularını 14 Ağustos 2020 Cuma tarihine kadar yapabilecekler.

Başvuru şartları nelerdir?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (Açıköğretim ve açık lise hariç)

İŞKUR TYP başvuru sürecinin ardından göreve başlayacak adaylar noter kurası ve liste yöntemi ile belirlenecektir.