İŞKUR TYP personel alımı iş ilanları başvurusu nasıl yapılır?

14 Eylül 2020

Aktif iş arayışında olan vatandaşlar Toplu Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları araştırıyor. İŞKUR TYP iş ilanları büyük ilgi çekerken, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlara yönelik istihdamlarda artış yaşanıyor. İŞKUR TYP iş ilanları ile güvenlik görevlisi, hizmetli, temizlik personeli, bakım ve onarım personeli gibi pek çok alanda personel alımları sürüyor. TYP iş ilanı araştıran ve bu ilanlara başvuru yapmak isteyenler, TYP iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır, sorusuna yanıt arıyor.

İŞKUR TYP iş başvurusu nasıl yapılır?

TYP iş ilanları İŞKUR üzerinden yayımlanıyor. İŞKUR iş ilanları arasından yapılan aramalarla TYP iş ilanlarına erişilebiliyor. Bu ilanlara başvuru yapmak için öncelikle İŞKUR Portal Sistemine kayıt olunması gerekiyor. Bireysel üye olarak oluşturulan kaydın ardından sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Daha sonra başvuru ekranı üzerinde yer alan alandan TYP numarası, uygulama alanı, başvuru tarihleri, il, ilçe gibi bilgiler girilerek TYP iş ilanları görüntülenebiliyor.

Burada listelenen ilanlar için belirlenen koşulları yerine getiren adayların iş başvuruları değerlendirilerek istihdam ediliyor.

TYP iş başvurusu şartları

TYP iş ilanlarına başvuru yapabilmek için şu genel şartları taşımak gerekiyor:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (Açıköğretim Fakültesi ve Açık Lise öğrencileri hariç)

TYP iş ilanları; çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik işlerinin yapılması, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri, vadi ve dere islahı, erozyon engelleme çalışmaları alanlarında yayımlanıyor.

TYP iş ilanları ile istihdam edilen personellerin çalışma süreleri en fazla 9 ay olurken, haftalık çalışma süresi ise 45 saat olarak planlanıyor.