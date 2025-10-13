Islak mendil ve dezenfektan kullandı, ehliyetinden oldu

Dilek Arslan Bal, 18 Eylül 2021’de Diyarbakır’da ailesiyle birlikte bir kına gecesine katıldıktan sonra dönüş yolunda Silvan güzergâhındaki bir benzinlikte durdu. Orada hem ıslak mendil hem de dezenfektan kullandı. Ardından Diyarbakır girişindeki polis uygulama noktasında alkol kontrolüne girdi.

Bal, alkolmetreyi sorgusuz üfledi ancak sonuç karşısında şoke oldu: 0.61 promil. “Asla alkol kullanmadım” demesine rağmen ehliyetine el konuldu ve bin 349 lira ceza kesildi.

Tahlil gerçeği ortaya çıkardı

Olayın hemen ardından yakınlarıyla birlikte Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne giden Bal, yaklaşık 02.00’de kan tahlili verdi. Sonuçlar tamamen temiz çıktı. Hemşirenin verdiği bilgiye göre dezenfektan, ıslak mendil ve gazlı içecekler bazı cihazları yanıltabiliyordu.

Bu raporlarla mahkemeye başvuran Bal’ın cezası iptal edildi, ehliyeti kendisine teslim edildi.

Aradan geçen dört yılın ardından adliyeye giden Bal, kararın istinafa taşındığını öğrenince yeniden şaşkınlık yaşadı. “Alkollü olmadığım kesinleşti, cezam iade edildi. Dosya neden istinafa gitti anlamış değilim” diye konuştu.

“Kamera şakası sandım”

O anları anlatan Bal, ilk tepksini şöyle dile getirdi: “0.61 promil dediklerinde ‘Bu kamera şakası mı?’ diye sordum. Aracı sağa çektirdiler, ehliyetime el koydular. Hem polisler hem hemşire bunun dezenfektan ve ıslak mendilden kaynaklanabileceğini söyledi. Tahlilim temiz çıktı, şimdi yine beklemek zorundayım.”

Bal, hayatı boyunca alkol kullanmadığını ve hakkını sonuna kadar savunacağını belirtti.