İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri yatırım İstanbul’da buluşacak

20 Kasım 2019

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ev sahipliğinde; İİT Genel Sekreterliği, İslam Kalkınma Bankası Grubu iştirakleri ICD, ICIEC ile SESRIC gibi önemli paydaşların işbirliğinde düzenlenecek konferansta 2 gün boyunca özel sektör temsilcilerinin kendi aralarında ve kamu kurumlarıyla temas sağlayabileceği toplantılar yapılması ve Devlet/Hükümet Başkanlarının katılımlarıyla bir “Liderler Yuvarlak Masa Oturumu” gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konferansta ayrıca, İİT üye ülkelerinin Yatırım Ajanslarının ve diğer ulusal ve uluslararası kurumların ülkelerindeki yatırım olanaklarını tanıtmalarına yönelik sunumlar yer alacak.

Konferansta İİT üye ülkelerinden kamu ve özel sektör temsilcilerinin başarı hikayelerini anlatacaklarını ve üye ülkelerin yeni projelerini açıklayacaklarını belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut şunları kaydetti; “İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı, hareketli bir kamu ve özel sektör diyaloğuna ulaşılmasını ve politika önerilerinin görüşülmesini sağlayacak bir kazan-kazan platformu olacak. Konferansta ayrıca İİT üye ülkelerinin kendi aralarındaki yatırımları artırmalarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik adımlar vurgulanacak. Serbest dolaşımın karşısındaki her tür engeli kaldırmak suretiyle İİT bünyesinde yatırımların teşvik edilmesi ve aynı zamanda İİT bölgesinde iş yapma kolaylığının artırılması da ana hedefler arasında. Konferansın, pek çok yeni iş fırsatı oluşturulmasına vesile olacağına inanıyoruz.”

Tarım, madencilik, ulaştırma ve altyapı, enerji, petrol ve doğal gaz, finansal hizmetler, makine ve elektronik, iletişim, yazılım ve bilişim hizmetleri, otelcilik ve turizm, tekstil, yenilenebilir enerji ve kimya konferansta ele alınacak ana sektörler arasında yer alıyor.

Hükümet yetkililerinin yanı sıra, yatırım ve sanayiden sorumlu bakanlar, ticaret müsteşarları, yatırım destek ajanslarının üst düzey temsilcileri, İİT üye ülkelerdeki şirketlerin ve diğer çok uluslu şirketlerin CEO’ları, çok taraflı kalkınma bankalarının/fonlarının başkanları, uluslararası iş dünyasından liderler, analistler, ekonomistler, hukuk uzmanları, akademisyenler, risk uzmanları, uluslararası teşkilatlar ve çok taraflı ajanslar, yatırım danışmanları ve ekonomi müşavirleri, bölgesel ekonomi toplulukları, ticaret odaları, ve ticaret konseyi temsilcileri konferans katılımcıları arasında yer alacak.