İslamabad’da kritik toplantı! Türkiye müzakereler için harekete geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren savaşı görüşmek üzere Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşları ile İslamabad'da kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Bakanların bölgede gerilimi azaltma çabaları da dahil olmak üzere çeşitli konularda kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceği öğrenilirken heyetlerin Bakan Fidan, toplantıyla ilgili müzakerelerin nereye gittiğini ve neler yapılabileceğini ele alacaklarını söyledi, asıl önemli unsurun kurulacak mekanizma olduğunu vurguladı.

Washington'ın 15 maddelik teklifi

Tahran yönetimi iddiaları reddetsede ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin iyi gittiğini belirtiyor ve Washington'un 'tek taraflı ve adil olmayan' 15 maddelik teklifini kabul etmeyeceğini bildiriyor.

Teklifin ise İran'ın nükleer programının sona erdirilmesinden füze geliştirme faaliyetlerinin sınırlandırılmasına ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kontrolünün devredilmesine kadar uzanan talepler içerdiği belirtiliyor.