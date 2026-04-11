İslamabad'daki üçlü görüşme sona erdi: İran basını: Hürmüz Boğazı konusunda ciddi anlaşmazlık var

İran ve ABD heyetleri, iki haftalık geçici ateşkesin ardından kalıcı bir çözüm zemini aramak üzere Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da bir araya geldi.

Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve ekonomik yaptırımların esnetilmesi gibi kritik başlıkların ele alındığı müzakerelerin ilk gününde, taraflar kilit konularda yazılı metin alışverişinde bulundu.

Görüşmeler yeni bir turla sürebilir

İran basınında yer alan haberde, müzakere heyetine yakın bir kaynağın açıklamasına yer verilerek görüşmelerin devam edebileceğine işaret edildi. Kaynak, müzakerelerin muhtemelen bu gece ya da yarın yeni bir turla sürdürüleceğini belirtti.

İran basını: Hürmüz Boğazı konusunda ciddi anlaşmazlık var

İran basınına göre, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler, Hürmüz Boğazı meselesi nedeniyle sekteye uğradı. Görüşmelerde, Hürmüz Boğazı konusunda ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı ve ABD tarafının "aşırı talepleri" nedeniyle sürecin ilerlemesinin engellendiği iddia edildi.

İran: 10 maddelik öneriyi ilettik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistanlı yetkililerle yapılan temaslara ilişkin, "Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistanlı yetkililerle yaklaşık 2-2.5 saat süren görüşmeleri oldu ve görüşmeler halen devam ediyor. İran'ın değerlendirmeleri, görüşleri ve talepleri, 10 maddelik öneri paketi çerçevesinde Pakistan tarafına iletildi" ifadelerini kullandı.