İslamabad'daki üçlü görüşme sona erdi: Son durum ne?

İran ve ABD heyetleri, iki haftalık geçici ateşkesin ardından kalıcı bir çözüm zemini aramak üzere Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da bir araya geldi.

Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve ekonomik yaptırımların esnetilmesi gibi kritik başlıkların ele alındığı müzakerelerin ilk gününde, taraflar kilit konularda yazılı metin alışverişine başladı.

İran: 10 maddelik öneriyi ilettik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistanlı yetkililerle yapılan temaslara ilişkin, "Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistanlı yetkililerle yaklaşık 2-2.5 saat süren görüşmeleri oldu ve görüşmeler halen devam ediyor. İran'ın değerlendirmeleri, görüşleri ve talepleri, 10 maddelik öneri paketi çerçevesinde Pakistan tarafına iletildi" ifadelerini kullandı.