İsmail Bilen kimdir, neden öldü? Bilen öldürüldü mü?

4 dönem AKP milletvekilliği yapan İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. Son dakika gelişmesi şok etkisi yaratırken vatandaşlar bazı bilgilere ulaşmak istiyor ve "İsmail Bilen kimdir, neden öldü" diye soruyor.

İsmail Bilen neden öldü?

27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Otopsi sonucu Bilen'in ölüm sebebi açıklanacak.

İsmail Bilen kimdir?

İsmail Bilen, 25 Ekim 1961 tarihinde Muş’un Bulanık ilçesinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Meslek hayatına serbest avukat olarak başlayan Bilen, aynı zamanda SİMPAŞ A.Ş.’nin kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini üstlenmiştir. Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin kurucuları arasında yer almış ve dernekte aktif olarak görev almıştır.

Siyasi kariyerinde, 22., 23., 26. ve 27. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmıştır. Türk siyasetinde uzun yıllar aktif rol almış deneyimli bir isimdir.