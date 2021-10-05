İsmail Kahraman hakkında suç duyurusu

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili İsmail Kahraman hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kahraman, Birlik Vakfı’nda düzenlenen “Yeni Anayasa ve Öze Dönüş” konulu konferansta, yeni anayasada ‘dinin’ de yer alması gerektiğini savunmuş; 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının ‘dindar anayasa' olduğunu öne sürmüştü. Kahraman, “Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir.” diyerek ilk 4 maddenin değişemeyeceğine ilişkin hükmün yeni anayasada yer almaması gerektiğini iddia etmişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), avukatları, dilekçede, Kahraman hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etti.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı. Avukat Çolak, "İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve Meclis eski başkanı olması sıfatlarından hareketle laiklik karşıtı söylemlerini her geçen gün yenilerini ekleyerek devam ettiriyor. 2016 yılında da benzer söylemlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Birlik Vakfı’nın düzenlediği bir konferansta da Anayasa’da laiklik ilkesinin çıkartılmasını savunmuştur, devletin dininin olması gerektiğini savunmuştur. Hatta öylesine yalanlara başvuruyor ki 1961 Anayasası'nda,1982 Anayasası'nda hatta 1924 Anayasası'nda devletin dini olduğu iddiasında bulunmaktadır." dedi.

İsmail Kahraman'ın TBMM'de Anayasa üzerine yemin ederek milletvekilliği ve Meclis Başkanlığı yaptığını hatırlatan Tacettin Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokratik, laik, hukuk devleti ilkelerinden ayrılmayacağına namusu ve şerefi üzerine yemin etmiştir. Bu yeminin dışında, yeminine sadık kalmayarak Anayasa dışı ve Anayasa'yı ihlal edici eylemlerde bulunmaktadır. Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek 4 maddesinin Anayasa’dan çıkartılması iddia edebilmektedir. Ayrıca Anayasa’nın 24’üncü maddesinin son fıkrasında da hiçbir kimseye Anayasa’da tanımlanan hakları, bunu istismar edemeyeceği yönünde düzenlemeler getirilmiştir. Bu Anayasal kuralları çok iyi bilen İsmail Kahraman, Türkiye’nin orta çağcı-şeriatçı bir din devletine doğru götürülme sürecinde bilinçli bir şekilde bu tür konuşmalar yapmaktadır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak, bu suçların peşine bir kez daha düştük. 2016 yılında olduğu gibi bugün de İsmail Kahraman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur."