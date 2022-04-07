İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti

Zafer Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 4 ay önce partinin genel sekreterliğinden istifa ettiğini hatırlattı. Bu süreçte partiden istifa edenler olduğunu belirten Koncuk, hiçbir tedbir alınmadığını, istifaların ve gerekçelerinin görmezden gelindiğini savundu.

Koncuk "Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi'nden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi TBMM'de sadece Özdağ'la temsil ediliyor

Koncuk'un istifasıyla Zafer Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düştü, Zafer Partisi'ni temsil eden tek isim Ümit Özdağ oldu.

Bağımsız milletvekili sayısı ise 7'ye yükseldi.

Koncuk, 2020'nin kasım ayında İYİ Parti'den istifa etmiş, Özdağ'la birlikte Zafer Partisi'ni kurmuştu.