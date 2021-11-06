İsmail Küçükkaya: Türkiye’de gazetecilik fedakarlık istiyor

HAKAN GÜLDAĞ - VAHAP MUNYAR - ŞEREF OĞUZ

Her cuma DÜNYA okurlarıyla buluşan Hafta gazetesinde; Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Şeref Oğuz ile ‘Açık Açık’ın konuğu, ekranın popüler yüzlerinden İsmail Küçükkaya oldu. 'Çalar Saat'in mimarı gazeteci Küçükkaya ile medyanın geleceği, ünlü olmanın getirisi ve Türkiye üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...

Mesleki kariyerinde Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği sonrası bir boşluk oldu, sonra Fox’ta işin görüntülü, kamera önünde olan tarafına geçtin. Gazetecilikten televizyonculuğa geçiş zor oldu mu?

Gazete Genel Yayın Yönetmenliği yapmak ile her gün televizyona çıkıp izleyici ile buluşmak temelde çok farklı işler, birbirinden oldukça farklı sorumluluklar, farklı rutinler gerektiriyor. Örneğin yazılı-basılı medyada, gazete yönetirken gece 01.30’dan önce uyuyamazdım. Telefonumu bile sessize alamazdım. Çünkü en son şehir baskısı matbaaya gidene kadar ayakta kalmak ve alarm durumunda olmak gerekiyordu.

Televizyona gelince; ilk yılımda, özellikle 2013’te sabah 06.45’te başlıyordu program. Onun 20.00’de yatıp 04.00’te kalkıyordum. Sonraki yıllarda programın saatini değiştirdikçe uyanma saatimi 04.30-04.45’e çektim. Bu sene artık 05.00’te de uyanıyorum. Bu bile başlı başına bir değişiklik oldu.

Gazete yönetmek ile TV ekranında olmayı karşılaştırırsan mesleki tatmin açısından hangisi daha ağır basar?

Esasında ikisi de gazetecilik, ikisi de habercilik. Biri yazılı gazetecilik, habercilik, öbürü görsele dayalı, sözel habercilik. Yani işin özü haber vermek, hızlı refl eks göstermek. Ama bir tanesi yazılı, diğeri televizyonda bire bir seyirci ile sıcak iletişime dayalı... Bu aslında temel bir değişikliğe işaret ediyor. Gazetede genel yayın yönetmenliği yapmak… 32 sayfa, hafta sonu ekleriyle toplamda 40-50 sayfa arasındaki bir gazetenin tek sorumlusu sensin. Düşünün, o tarihte Akşam’da 500’e yakın kişi çalışıyordu. Çok büyük bir sorumluluk. Televizyonda esasında tek başınasın. Tabii ki çekirdek ekibim var ama sonuçta birebir sorumlu sensin burada. Anlık habere dayalı, anlık yoruma dayalı bir iş yapmış oluyorsun televizyonda… Bayağı birbirinden farklı alanlar, ama mesleki tatmin ikisinde de var. Ayrıca şanslıydım: Mehmet Emin Karamehmet zamanında Akşam Gazetesi’nde editoryal bağımsızlığıma mutlak saygı duyuluyordu. O tarihte özgürce gazetecilik yapabiliyordum. Burada da, Fox’ta da yine editoryal bağımsızlığıma çok saygı duyulan bir ortamda çalışıyorum. Burada da gazetecilik yapabiliyorum. İkisini de çok seviyorum.

Fox’ta ekranda olman ilk gündeme geldiğinde tereddüt yaşadın mı? “Acaba tutturabilir miyim?” diye düşündün mü?

Gayet tabii tereddüt geçirdim. Bu son derece doğal. Çünkü uzun yıllardır aynı işi yapıyordum. Gazetedeyken, genel yayın yönetmenliği de dahil olmak üzere görevlerde bulunurken mutfaktaydım. Yani, mutfakta yemek pişiren ekibin içindesin. Baş aşçısın gibi düşünelim. Sonra televizyon olunca mutfaktan dışarıya çıkıyorsun ve servis ediliyor. O yemekler pişmiş, karşında milyonlarca insan var ve sen yaptığın haberlerle, yorumlarla, görüntünle, sesinle, kılık kıyafetinle, yani görsel açıdan da, işitsel açıdan da, her bakımdan görünür hale geliyorsun. Perde arkasından perde önüne geçmiş oluyorsun. Bu bayağı bir değişiklik anlamına geliyor. Değiştiği için de bir tereddüt yaşıyorsun.

Yayına nasıl hazırlanıyorsun?

Etkileşime dayalı bir program yapıyoruz. Sosyal medyada, bütün ortamlarda, Twitter, Instagram hepsinde paylaşımlar yapıyoruz. Aynı zamanda ben haftada en az 1 gün sosyal medyadan takipçilerime “Ertesi günün gündemi ne olmalı?” diye soru soruyorum. Oralardan gelen yanıtları da arkadaşlarımla paylaşarak vatandaşın katılımcılığını ön plana alıyorum.

Kıyafet ve kravat seçimini nasıl yapıyorsun?

Hazırlık gerçekten önemli. Kılık-kıyafet, saç-baş, ayakkabı, oradaki çiçekler, kafa yapısı, yani her bakımdan hazırlanmış olmak gerekiyor. Doğrusu ben öğleden sonraları hazırlanırken çok da heyecanlanıyorum. Takım elbisemi, kravatımı, ayakkabımı, gömleğimi seçtiğim zaman o heyecan ertesi gün yayına yansıyor. Aslında hazırlık bir gün önce öğleden sonra başlamış oluyor.

Bu fikirsel hazırlık, zihinsel hazırlık, haber hazırlığı, işin ana omurgası. Ama bunun dışında izleyici sabah uyandığı zaman seni gördüğünde şunu düşünmeli: “Evet, bu kişi bana saygı duyuyor. Bu kişi özenmiş. Özenle hazırlanmış. Yalnızca haberleri, yorumları değil, seçtiği detaylar değil ama aynı zamanda kılık-kıyafeti, duşunu alıp gelmiş, iyi dinlenmiş, yüzü, gözü şiş değil, iyi hazırlanmış, renk uyumuna dikkat etmiş, yani bana özen göstermiş, benimle sabah buluşmasına özenli, iyi seçkilerle gelmiş…”

Bu, seyirciye duyduğumuz saygıyı gösteriyor. Seyirci bunu anında fark ediyor. Normalde sizler de biliyorsunuz, gazeteciler aslında dünyanın her yerinde biraz daha rahat giyinirler. Ama ben televizyonda böyle davranamam. Çok, çok, çok özenli ve uyumlu olmalıyım. Ayrıca Ankara temsilciliği de yaptığım için lacivert takımlara alışkınım.

Fox’taki programında günün manşetini attığınız gazete de hazırlıyorsunuz ama basılmıyor…

Doğru. Benim programımdaki felsefe, yenilik, değişikliklerden bir tanesi de “Çalar Saat”in gazetesi oldu. Düşündük, her gün gazete okuyoruz, sabah programı olduğu için. Fakat benim okuduğum gazeteler gece saat 01.00’de en son baskıları bitmiş oluyor. Gece de bir takım gelişmeler meydana geliyor. Birincisi “bunları hızla gazetede yansıtabilir miyiz” diye düşündük. İkincisi de yaygın medyada çok ciddi bir sansür başladı son yıllarda. “O sansürün de önüne geçebilecek, onların vermediği haberleri verebilecek bir manşet yapalım” diye düşündük ve dijital ortamda “Çalar Saat Gazetesi” hazırlamaya başladık. Sabah uyanan insanlara diğer gazetelerde olmayan bir haberi verme imkanı sundu bu bize. Çok da ilgi çekti. Tabii bu basılı değil. Bu dijital medyada, bizim sosyal medya imkanlarımızla da yayılıyor. Televizyonda da gösteriyorum.

Gazetede yazı yazma özlemi çekiyor musun?

Doğrusunu isterseniz, yok. Çünkü ben aslında her gün 3 saatlik program yaparak hem bir gazete yapmış, hem manşet atmış, hem de aslında yazı yazmış oluyorum. Fikirlerimi, yorumlarımı, seçtiğim haberleri de aktarmaya çalışıyorum. Televizyon ile birlikte bir anda toplumun gönlünde taht kurdun. Ünlü olmak aynı zamanda magazin gazeteciliğinin öznesi olmayı da beraberinde getiriyor. Magazin gazeteciliğinin öznesi olunca neler hissettin ve hissediyorsun?

Ünlü olmak istediğim bir şey değildi doğrusu. Tercih ettiğim, hedefl ediğim de bir şey değildi. 5 yıl gazete yönettim. Ünlü değildim ama etkiliydim. Kendim tercih etmesem de görsel medyada olunca ister istemez tanınır oldum. Bunun olumlu tarafı şu, halkımızın ilgisi moral veriyor, destek veriyor. Ben, “Seni çok seviyoruz” dedikleri zaman önce teşekkür ediyorum, sonra soruyorum, “Neden? Neden izliyorsunuz? Neden seviyorsunuz?” diye. Ne kadar anlaşıldım, ne kadar karşılıklı etkileşim kurabilmişim, onu anlamaya çalışıyorum. Bir kere bu, insana Türkiye gibi bir ülkede, böylesine bir dönemde gazetecilik yaparken bir nimet gibi. Yani insanlar sana destek vermek istiyor, moral aşılamak istiyor, “Yalnız değilsin” demek istiyorlar. “Yaptığın işi önemsiyoruz. Aldığın riskleri görüyoruz. Senin yanındayız” diyorlar. Bu, insana güç, moral veriyor. İşin olumlu tarafı bu.

Ancak, gazeteci olarak hani hasbelkader ünlü olduysak magazin malzemesi değiliz ve olmamamız gerekiyor. Bunda kendimizin de özen göstermesi gerekiyor. Fakat karşımızdakilerin de buna göre dikkat etmesi gerekiyor. Biz böyle yedikleri, içtikleriyle magazin dünyasının gündemine gelmesi gereken insanlar değiliz. Burada karıştırılıyor. Bu da işin olumsuz tarafı. Zira burada çok ince denge ve çizgi var. Halkın ve seyircinin ya da sosyal medyadaki takipçilerin ‘bir yere kadar’ bizleri merak etmesi güzel. Ama bunun bir sınırı var.

Anadolu’da birlikte gittiğimiz seyahatlerde izleyicilerin yakın ilgisinden sokakta yürümekte zorlandığını gözlemliyoruz. Bu durumu nasıl yönetiyorsun?

En son sizlerle yaptığımız seyahatlerde de böyle bir durum vardı, Diyarbakır’da, Adana’da, farklı illerimizde… Tabii çok izlenen bir televizyondayım, çok izlenen bir programdayım ve 9 yıldır her sabah yayındayım. İnsanlar alıştılar. Dolayısıyla seni kendi yaşadıkları şehirde görünce yanına geliyorlar, sevgilerini ifade ediyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Ben hemen hemen hiç kimseyi, hiçbir ortamda kırmadan onlarla sohbet ederek, onlarla fotoğrafl ar çektirerek gönüllerini yapmaya çalışıyorum. Memnuniyetle… Bundan hiç şikayetçi değilim.

Biz, “Türkiye’de gazeteci olmak” diye başlıyoruz cümleye ve sözü sana bırakıyoruz. Devamını nasıl getirirsin?

Türkiye’de gazeteci olmak çok zor. Çok riskli ve fedakarlık istiyor. Günümüzde gazeteciler bir kere işsizlik kriziyle karşı karşıya. İkincisi, iş bulma olanakları gerçekten azaldı. Bir gruptan diğerine geçme şansı çok çok azaldı. Bunun dışında türlü kısıtlamalarla karşı karşıyayız. En basitinden akreditasyon sorunları yaşıyoruz. Bir kısım gazeteciler cezaevinde, bir kısmı işsiz, bir kısmı patron baskısı altında, bir kısmı çeşitli cezai yaptırımlarla karşı karşıya, davalar, tazminat davaları açılıyor.

Dolayısıyla bu anlamda çok zorlu bir dönemden geçtiğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Bundan çıkış için yürekli olmamız gerekiyor. Mesleğimize olan tutku ve aşkımızı canlı tutmamız gerekiyor. Ülkemize olan görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirmek için yüksek bir bilinç ve sorumluluk duygusuyla hareket etmemiz gerekiyor.

Mesela somut olarak biz Fox’ta Doğan Şentürk, yönetim ve bütün ekip arkadaşlarım aslında bu zorlu dönemde riske girerek de dayanışma içerisinde görev yapıyoruz. Keza, işte, ekonomi dünyasının çok saygın gazetecileri olarak sizler de Dünya Gazetesi’nde böyle bir dayanışmanın içerisindesiniz. Aslında her biriniz sahibi olduğunuz imkanlarla ve edindiğiniz çevrelerle çok daha rahat hayatları kurabilirsiniz. Ama sizler de böylesine zorlu bir dönemde elinizi taşın altına koydunuz, dayanışma duygusuyla birlikte Dünya Gazetesi’ni yaşatarak yazılı medyada, üstelik de ekonomi gazeteciliğinde böyle bir atağa kalkmış durumdasınız. Ben de bunun görsel medya ayağında kendimce bir çabanın içerisindeyim ekip arkadaşlarımla birlikte. Dolayısıyla Türkiye’de gazeteci olmak çok zor. Hele bu dönemde çok zor. Ama mesleğimizi o kadar seviyoruz ki, yapacak başka bir iş düşünmüyoruz bile.

İŞİMDE OLDUKÇA İDDİALI, ÖZEL HAYATIMDA 'YALIN'IM

İnsanların bildiği gazeteci ya da TV programcısı, yorumcusu olan İsmail Küçükkaya bu unvanları dışında aslında kimdir?

Ben Kütahya Simav’da doğmuş, bugün 50 yaşına doğru ilerlemiş biriyim. 30 yıllık gazeteciyim. Mesleki tatmini yaşadım, yaşamaktayım. Etkili oldum bu işimi yaparken. Bununla gurur duyuyorum. Tabii bunu yaparken bir taraftan da çok seyahat etme imkanı buldum. Çok insan tanıdım. Çok güvenilir dostluklar kurabildim. Sayısı az ama güvene dayalı, uzun yıllardır devam eden arkadaşlıklarım, dostluklarım var. O beni çok zenginleştirir.

Çok iyi konserlere gittim. Sanatsal, kültürel etkinlikleri izledim.. Ben sade bir yaşamı, yalın bir yaşamı inşa etmek istedim. Her zaman buna dikkat ediyorum.

Neyi izler, neyi dinler, en çok kimi okursun?

Tarih okumayı çok seviyorum. Yaşı benden büyüklerle dostluk etmeyi seviyorum. İlber Ortaylı hocam başta olmak üzere, geçmişe bakmak, yakın tarihe, uzak tarihe ilişkin okumalar yapmak benim için önemli. Yazı yazmayı seviyorum. Bugüne kadar 5-6 kitabım var. Yeni fikirler de geliştiriyorum. Kitap okumak beni gerçekten zenginleştiriyor. Bana başka dünyaların var olduğunu hatırlatıyor. Özellikle roman ve şiir okumalara da hiç ara vermiyorum.

Bunun dışında ben de son derece yalın bir hayat yaşıyorum. Spor yapmayı çok önemsiyorum. Hemen her gün spor yaparım, yürüyüşe çıkarım. Spor ve özellikle doğa yürüyüşü hayatımın vazgeçilmezlerindendir.

Hayattaki en büyük lüksün ne?

Yılda en azından bir kere Amerika’daki yeğenlerimi görmeye gidiyorum. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Türkiye’de de yeğenlerim var. Onlarla da sık vakit geçiriyorum ama tabi Amerika’dakiler daha uzak oldukları için hemen hemen her yıl bir kere -genellikle de sömestrde- izin alarak bir hafta onları görmeye gidiyorum. Özetle, yaptığım işte gerçekten iddialıyım ama kendi özel hayatımda olabildiği kadar yalın, sakin ve huzurluyum.

HER SABAH 10 AYRI İLİMİZDEN YEREL GAZETELERİ OKUYORUM

Programında yerel gazetelere oldukça önemli yer veriyorsun. Yaygın kanallarda pek rastlanan bir durum değildir bu. Yerel gazetelerin sesini Fox TV gibi çok izlenen bir kanalda duyurma fikri nasıl gelişti?

2013 yılı Eylül ayında başlarken yeni bir şeyler yapmak istedim. “Madem ben kendime ikinci bir kariyer inşa etmek durumunda kaldım, yazılı medyadan görsele geçerek, o zaman televizyonlarda da bir sabah programında olmayan şeyleri yapmalıyım” diye düşündüm. Televizyonda, kendi yapıma, karakterime de uygun yenilikler düşündük. Bunlardan bir tanesi kitap bölümü, bir tanesi şiir bölümü, bir tanesi kültür sanat bölümü; çiçek koymaya başladım mesela.

Aynı zamanda daha başka hangi yenilikleri yapabiliriz diye arkadaşlarımla konuşurken, Türkiye’de yerel medya ile ilgili hiç böyle bir bölüm yoktu. Ben de her sabah 10 ayrı ilimizden gazete manşetini aktarmaya başladım. Bu, o illerde, diyelim Diyarbakır’dan İzmir’e, Batman’dan Edirne’ye kadar yerel gazeteci arkadaşlara muazzam bir umut oldu. Yaptıkları haberlerin geniş kitlelere ulaştığını, yaygın medyaya yansıdığını gördüler. Bunun dışında o illerde yaşayan vatandaşlar da, bizim izleyicilerimiz de kendi illerinin gazetesinin adını ve haberlerini yaygın medyada, çok izlenen bir televizyonda, çok izlenen bir programda görme fırsatı buldular. Bu, başlangıçta hayal bile edemediğimiz noktalara geldi. Hele sonraki dönemde yaygın medya, yazılı-basılı tarafta çok ciddi sıkıntılar yaşayınca yerel medyadaki arkadaşların önü daha da açılmış oldu.