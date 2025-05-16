İsmail Saymaz hakkında verilen 'ev hapsi' kararı kaldırıldı

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında verilen ev hapsi kararının kaldırıldığı açıklandı.

Saymaz, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmıştı. Sorgunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Saymaz için ev hapsi tedbiri de uygulanmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor

Yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci İsmail Saymaz hakkındaki "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve yurt dışı çıkış yasağı ile haftada bir gün imza vermesi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Saymaz hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.