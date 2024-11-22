İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre soruşturmanın konusu Fatih Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazı ile İsmail Saymaz'ın Halk TV'de sarf ettiği "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" sözleri oldu.

Başsavcılık açıklamasında "Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadesi yer aldı.

Başsavcılık İsmail Saymaz'ın Halk TV'de yayınlanan Rota programında gündeme taşıdığı iddianın İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığının teyit edildiğini savundu.