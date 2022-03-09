İsmail Tatlıoğlu: Temel konumuz ortak adayla seçime girmek

Maruf BUZCUGİL - Canan SAKARYA

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabakata varılarak bu metne altı siyasi partinin genel başkanının imza atmasını bir zirve olarak değerlendiren İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, bundan sonraki süreçte temel konunun ortak adayla seçime girmek olduğunu söyledi. Tatlıoğlu, önümüzdeki sürece ilişkin şunları söyledi:

Milli irade parlamentoya taşınacak

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metni ve genel başkanların imzası bir zirvedir. Bundan sonra bunun yürütülmesi esastır. Buradaki temel konu, ortak adayla seçime girmek ve seçim öncesi bununla ilgili gerekirse bir protokol oluşturmak. Esasen altına imza atılan mutabakat metni aynı zamanda başlı başına bir protokoldür de. Türkiye adına da sevindirici bir demokrasi deklarasyonudur. Önümüzdeki seçim Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un tanımladığı ‘tek kişilik hükümet’ sisteminden, çoğulcu parlamenter sisteme geçişin, milli iradenin saraydan parlamentoya taşınacağı bir seçim olacaktır. Milletin tamamını kucaklayan, devleti temsil eden aktör çok önemli, yürütmeden bile önemli. Bugün biz bundan mahrum kaldık.

Mutabakat metni bağlayıcıdır

Altı parti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metni bağlayıcıdır. Ayrı protokoller, ciddi detay gerektiren dokümanlar serisine ihtiyaç yok, iradeye ihtiyaç vardı, bu irade ortada. Partilerin ekonomi, hukuk politikaları, uluslararası ilişkilere bakışı elbette farklı olabilir ama sistem tartışması ortadan kalkıyor. Bundan sonraki süreç bunun topluma anlatılması, kimin Cumhurbaşkanı olacağıdır. Cumhurbaşkanı ortak aday olduğunda da zaten bu sistem, partilerle birlikte kurumsal bir temsile bürünecektir.

Hukuki süreç parlamentoda

Aktörler belli bunların içerisinden hangi parti birinci parti ise onun başına hükümeti kurma görevi verilecek. Pazar günü seçim olduğunda cumhurbaşkanı seçilen kişi öncesinde yapılan protokol gereği birinci partinin genel başkanına bakanları belirleme ve yürütmeyi koordine etme yetkisini devredebiliyor. Meclis ondan sonra hukuki süreci tamamlayacaktır. Meclis tamamlayamazsa halk oylamasına gidilecektir. Bizim inancımız, seçimi kazanan bir millet ittifakında, Cumhur İttifakı partilerinin de bu geçişe destek sağlayacakları ve anayasa değişikliğinin olacağıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte böyle başladı, Sayın Bahçeli, ‘fiilen bir başkanlık var bunu hukuken uyarlayalım’ dedi.

İttifak konusunda karar

CHP ve İYİ Parti tarafından 2018 yılında Millet İttifakı kuruldu sonra buna Demokrat Parti ve Saadet Partisi katıldı, 4'lü ittifakla seçime gidildi ve bir sonuç alındı. 2019'da CHP ve İYİ Parti birlikte hareket etti, önemli sonuçlar alındı, otoriter bir yapıyı büyük şehirlerden tasfiye ettik. Liderlerin inisiyatif alma gücünü artırdı. Millet İttifakı olarak seçime ortak adayla gitme kararlığındayız, diğer partilerle de ortak aday konusunda bir irade görünüyor. Diğer partiler henüz Millet İttifakı’nın paydaşı olmak konusunda bir karar vermiş değiller. Milletvekili seçimlerine dönük ittifak tamamen onların karar vereceği bir durum. İttifak ortağı olurlarsa beraber gidilir, bu ayrı bir şey ama burada artık 6 partinin ortak bir hedefi var. Seçim işbirliğinde her parti kendi kurumsal kimliğini koruyacaktır, doğrusu da bu...

Önceliğimiz demokratik alan

CHP ile birlikteliğimizin temel önceliği demokratik alanı genişletmek çünkü siyasi partiler bu alanda var olabiliyorlar. Muhalefet sadece siyasi partilerin işi de değil, geniş sivil siyaset diye bir kavram var, sivil toplum temsilcileri var. Amacımız, demokratik alanı genişletmek ve siyasete toplumsal katılımı sağlayarak, korkuyu kaldırmak. Altı siyasi parti de topluma ‘buyurun değişim budur’ diyor.

Cumhurbaşkanını halk seçecek

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de Cumhurbaşkanını halk seçecek. Bu konuda hiçbir tartışma olmadı. Dünyada bunların örnekleri var. Burada güzel olan şey, bu metinde cumhurbaşkanının görevleri tanımlanmıştır, bizim adayımız bu görevlere talip bir cumhurbaşkanı. Aynı zamanda bu partilerin arasından bir başbakan adayı olacak ve birinci kim çıkarsa o olacaktır. Burada çerçeve çok net, bu da bir rekabet getiriyor ve daha iyiyi getirecek.

“EKONOMİDE ORTAK DEKLARASYON İHTİYACI ŞU ANDA YOK”

Biz şu anda ekonomide ortak bir deklarasyona ihtiyaç duymuyoruz. Hiçbir parti ihtiyaç duymuyor. Bir ihtiyaç doğarsa bir araya gelinir. Temel olarak olması gerekenler bu metinde zaten var. Şu an için partiler kendi mutfaklarında, Türkiye’yi ileriye taşımak için uğraşıyorlar. Bizim çok güçlü bir kadromuz ve çok ciddi çalışmamız var. Ama temel olarak bütün bunların hayata geçirilebilmesinde güçlü atmosferi parlamenter sistem yaratıyor. Türkiye’yi ‘sağlam at üzerindeki şaşkın biniciye benzetiyorlar. Bu binici değişse de sıkıntı yok. Çünkü Türkiye aslında çok sağlam.

“SANAYİ DESTEKLENİRSE İHRACAT 400 MİLYAR DOLARI BULUR”

Bugün kur korumalı mevduatta dolar 13.5 lira iken şirketler kur korumalı mevduata geçsinler diye aşağı yukarı dolar başına 2 lira avantaj sağlanmıştır. Yani devlet, dolar 13.5 lira iken 15.5 lira yapmıştır. Çünkü hukuk ve güven yok. Son 10 yıldır yapılan ciddi bir sanayi yatırımı yok. 2002’den itibaren paranın gittiği yer inşaat. Türkiye’de sanayileşme yüzde 20’lerde kalmış. Biz parti olarak yüzde 30’a çıkaracağız. Merkez Bankası ile KGF’nin boşaltılması ile sağlanan kaynakları sanayiye yönelteceğiz. Sanayi desteklenirse ihracat 400 milyar dolarları, istihdam 40 milyonu bulur.