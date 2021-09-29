İSMEK kayıtları nasıl yapılır? İSMEK kursları nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sunulan Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) insanların genel eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor. İstanbulluların meslek becerilerini geliştirecek, üretici kılacak kursların sunulduğu İSMEK kursları için başvurular 24 Eylül itibariyle başladı.

İSMEK kayıt işlemi nasıl yapılır?

İSMEK kursları kayıt işlemleri kursiyer.ismek.istanbul adresi üzerinden yapılıyor. Bu sayfada T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgilerini giyen adaylar Kursiyer Kayıt Formunu doldurarak katılmak istediği kursları seçebiliyor. Kurs kaydı oluştuğunda ise kursiyerlerin telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

İSMEK kursları arasında neler var?

İSMEK kursları kapsamında kursiyerlere, Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Dil Eğitimleri, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Müzik, Örgü ve İşleme Sanatları, Robotaik ve İnovasyon, Sahne ve Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım, Süsleme Sanatları, Turizm ve Otelcilik, Tabancı Diller, Yönetim ve Hizmet, Ziraat kursları verilmektedir.