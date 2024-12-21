İsmini duyan kimlik soruyor! Siyasi partiye bile üye olamadı...

Bigman Çakman Düzce Akçakoca’da 1986’da doğdu. Kocaeli’nde yaşıyor. Nüfus memurunun yanlış anlaması nedeniyle 38 yıldır Türkiye’de başka kimsede olmayan bir isimle yaşıyor. Adını duyan kimliğini göstermesini istiyor. Yerine göre zorluklar yaşıyor, yerine göre bu biricik ismin avantajını…

Bigman Çakman bu ilginç ismin hikâyesini İHA’ya şöyle anlattı:

* Dönemin ilçe nüfus müdürü babamın arkadaşıymış. O zamanlarda da bizim ‘Bigman’ adında restoranımız varmış. İlçe nüfus müdürü babama restoranı kastederek 'Bigman nasıl' demiş. Bunu duyan nüfus memuru da 'Bigman herhalde çocuğun ismidir' diye düşünerek kimliğimi Bigman olarak çıkartmış.

Nüfus müdürlüğünden çıkarken babasına nüfus kağıdınn verildiğini, babasının da ismi beğendiğini anlatan Bigman Çakman, “38 yıldır da bu ismi kullanıyorum ve çok da memnunum, bir kere duyan bir daha unutmuyor" dedi.

Siyasi partiye üye olamamış

İsmi nedeniyle babası ile dedesi arasında kavga çıktığını söyleyen Bigman Çakman, hayatı boyunca bazı sorunlar da yaşamış.

Örneğin geçen aylarda bir siyasi partiye üye olmak istemiş Bigman Çakman. Sonrasını ise kendi ağzından dinleyelim:

* İsmimden emin olamadıkları için üyeliğimi kabul etmediler, en son genel başkana mesaj attım ve sonrasında üyeliğim kabul edildi.